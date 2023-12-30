Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ´da tek eksik kar

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yıla karsız girmeye hazırlanıyor. Doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde kaldığı otellerde, yılbaşında gecelik konaklama ücreti kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişirken, kayak yapamayan tatilciler, pistlerde kızakla kayıp, fotoğraf çektiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı hazırlıklarının tamamlandığı Uludağ´da tek eksik kar
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yeni yıla karsız girmeye hazırlanıyor. Doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde kaldığı otellerde, yılbaşında gecelik konaklama ücreti kişi başı 8 ile 14 bin arasında değişirken, kayak yapamayan tatilciler, pistlerde kızakla kayıp, fotoğraf çektiriyor.

        Türkiye'nin ilk ve en büyük kış/doğa sporları merkezi olan, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığının 3 santimetre olduğu Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük 2 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre, yılbaşında kar yağışının beklenmediği Uludağ, Arap ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler ile günübirlik tatilcileri ağırlıyor. Kayak yapamayan tatilcilerden bazıları kızakla kayarken, bazıları da yürüyüş yapıp fotoğraf çekiyor.

        KAYAK YAPMAK İÇİN GELDİLER, KIZAKLA İDARE ETTİLER

        Yılbaşı tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Muğla'dan gelen Fatih Keçeli, "Muğla´dan geliyoruz. Bizim orada pek kar yok 3 günlük tatili değerlendirelim dedik ve tur ile geldik. Geçen sene sömestir de gelmiştik ama galiba bu sene erken geldik. Oğlumuz için buradayım. Kayak öğrenmesini istiyordum ama kızakla vakit geçecek bir süre" dedi. 

        `YERLERDE KAR DEĞİL, BUZ VAR´

        İzmir´den ailesi ile Uludağ´a günübirlik tatil için geldiğini söyleyen Oğuzhan Fetvacı ise "İzmir´den geliyorum. Kızakla kayarken çok yorulduk inmek çok basit ama yukarı çıkmak zor. Çok mutluyuz, çok eğlenceli gidiyor. Uludağ´a ilk kez geliyorum. Çok güzel ama biraz daha kar yağışı olsaydı, daha güzel olacaktı. Çünkü yerlerde kar değil, buz var. O biraz tehlikeli oluyor. Ben Trabzonluyum kendi imkanlarımızla kayak yapmak için gittiğimiz yerler oldu. Kayak yapmak için geldik ama kızakla idare ediyoruz" diye konuştu. 

        OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 50'DE KALDI

        Sezonu 15 Aralık'ta açan otellerde ise beklenen kar yağışının olmaması ile birlikte yılbaşı öncesi doluluk oranı yüzde 50 seviyesinde kaldı. Yılbaşında gecelik konaklama ücretinin kişi başı 8 ile 14 bin arasında değiştiği Uludağ´da, yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri de artırıldı. Jandarma ekipleri hem Uludağ yolunda hem de oteller bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı. Kar yağışı olmadığı için zincir takma zorunluluğunun olmadığı Uludağ yolunda, otomobillerin kış lastiği denetimleri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Bursa'da şehit askerleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Bursa'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Bursa'dan Gazze'ye 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi
        Yıldırım MTAL öğretmen ve öğrencileri, hasta çocukları yeni yıl hediyeleriy...
        Yıldırım MTAL öğretmen ve öğrencileri, hasta çocukları yeni yıl hediyeleriy...
        İnegöl'de beslediği köpek tarafından kolundan yaralanan kişi hastaneye kald...
        İnegöl'de beslediği köpek tarafından kolundan yaralanan kişi hastaneye kald...
        Kaybolduktan 16 saat sonra bulunan Alzheimer hastası, hastanede öldü
        Kaybolduktan 16 saat sonra bulunan Alzheimer hastası, hastanede öldü
        Bursa'da öğrencilere çevre hassasiyeti kazandırmak için proje yürütülüyor
        Bursa'da öğrencilere çevre hassasiyeti kazandırmak için proje yürütülüyor