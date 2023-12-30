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        Yıldırım MTAL öğretmen ve öğrencileri, hasta çocukları yeni yıl hediyeleriyle sevindirdi

        ​​​​​​​Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Halkla İlişkiler Alanı öğretmen ve öğrencileri, düzenledikleri "Yeni Yıl Sana Ne Getirsin Kampanyası" kapsamında hastanede yatan kanser hastası çocuklara hediyeler vererek mutlu etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:11
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        Yıldırım MTAL öğretmen ve öğrencileri, hasta çocukları yeni yıl hediyeleriyle sevindirdi
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        ​​​​​​​Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Halkla İlişkiler Alanı öğretmen ve öğrencileri, düzenledikleri "Yeni Yıl Sana Ne Getirsin Kampanyası" kapsamında hastanede yatan kanser hastası çocuklara hediyeler vererek mutlu etti.

        Yıldırım MTAL Halkla İlişkiler Alanında görevli kampanyanın koordinatör öğretmenleri Alim Ataş ve Ayşenur Aksu Gürsoy öncülüğündeki sosyal sorumluluk projesi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukların yeni yıldan dilekleri toplandı ve onlara hediyeler hazırlandı.

        Tedavi süreci devam eden kanser hastası çocukların yanı sıra başka hastalıklardan dolayı yatan çocuklara okulun tüm öğretmenleri tarafından yeni yıl hediyeleri alındı. Kampanya süresince toplanan hediyeler, Halkla İlişkiler Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından çocuklara teslim edildi.

        Toplumda dayanışma ve sevgi ruhunu desteklemenin yanı sıra hastanede tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflenen kampanyayla, destek veren öğrencilerin empati ve yardımlaşma duygularını geliştirmek ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlandı.

        Koordinatör öğretmenlerden Alim Ataş, yaptığı açıklamada, projeyle ulaştıkları çocukların sevgi dolu bakışları ve hediyelerin dağıtımı sırasındaki mutluluklarının, çalışmanın önemini gösterdiğini belirtti.

        Ayşenur Aksu Gürsoy da çocuklarla unutulmaz bir zaman dilimi geçirdiklerini bildirerek, "Küçücük bedenleriyle kendilerinden büyük bir hastalıkla savaşıyorlar ama asla pes etmiyorlar. Hepsi ümitli, hayat dolu. Her bir çocuğumuza şifa diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yıldırım MTAL Müdürü Ömer Yılmaz ise sosyal sorumluluk projelerinin daha değerli hale geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Birçok konuda faydalı çalışmalar yapılmakta. Biz kurum olarak bu hayata değer katan projelere her türlü desteği vermekteyiz. Okulumuz Halkla İlişkiler Alanı, toplumsal duyarlılığı artırmayı amaç edinen bu proje ile çok sayıda kanser hastası çocuğun yüzünü güldürmeyi başardı. Böyle anlamlı bir projeyi okulumuza kazandırdığı için alanımız öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin başından sonuna kadar tüm süreçlerinde desteğini esirmeyen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne de teşekkürlerimi sunuyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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