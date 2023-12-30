İnegöl'de beslediği köpek tarafından kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sahibi olduğu köpeğin kolunu ısırması sonucu yaralanan kişi, tedaviye alındı.

İlçeye bağlı kırsal Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Z. (57), köpeği tarafından ısırılması nedeniyle sağ kolundan yaralandı.

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Hasan Z, müdahalesinin ardından Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi. Hasan Z'nin tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.