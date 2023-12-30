2023'te anne-baba olanlar
2023; birçok ünlü isim için hayatlarının en mutlu, en anlamlı yıllarından biri oldu. Kimisi; ilk çocuğuyla aile oldu, kimisi, ailesini daha da genişletti. 2023'ün anne-babaları...
FAHRİYE EVCEN – BURAK ÖZÇİVİT (18 Ocak)
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de evlendi. Çiftin oğulları Karan, 2019'da doğdu. İkinci kez anne ve babalık heyecanı yaşayan Evcen ile Özçivit'in çocukları 18 Ocak'ta dünyaya geldi. İkili, bebeklerine Kerem adını verdi.
Burak Özçivit - Fahriye Evcen
Burak Özçivit, baba olmasının ardından, "Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" dedi.
Kerem; soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet, bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf anlamına geliyor.
LEYLA LYDIA TUĞUTLU – CEYHUN ERGİN (20 Ocak)
2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi oyuncu Ceyhun Ergin ile 20 Temmuz 2022'de Almanya'da nikâh masasına oturdu. İkili, çocukları Evren Deniz'i suda doğum yöntemiyle 20 Ocak'ta kucaklarına aldı.
Leyla Lydia Tuğutlu - Ceyhun Ergin
Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.
HAZAL KAYA – ALİ ATAY (12 Şubat)
2019'da nikâh masasına oturan Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, aynı yıl kasım ayında dünyaya geldi. 12 Şubat 2023'te ise çift kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı.
ASLIŞAH ALKOÇLAR – KAAN DEMİRAĞ (18 Şubat)
2022'de iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına aldı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, ardından ikinci kez anne - baba oldu. İkili, 18 Şubat'ta dünyaya gelen bebeklerine Ada adını verdi.
FUNDA ERYİĞİT – BERKUN OYA (19 Mayıs)
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya, 29 Mart'ta evlendi. Eryiğit ile Oya'nın bebekleri Civan ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda doğdu.
Civan adı; genç, delikanlı ve yakışıklı anlamına geliyor.
Funda Eryiğit - Berkun Oya
Ünlü oyuncu, doğumun ardından hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düşerek, oğlunun ismini de duyurmuştu.
MELTEM YILMAZKAYA – KADİR DOĞAN (30 Mayıs)
Meltem Yılmazkaya, 2023 ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında nikâh masasına oturarak hayatını birleştirdi. Ardından anne olmaya hazırlandığını duyuran Yılmazkaya, 30 Mayıs'ta bebeği Toprak'ı kucağına aldı.
ATAKAN ÇELİK – ZEYNEP MIZRAK ÇELİK (23 Haziran)
'Çok Güzel Hareketler 2'nin skeç yazarlarından ve oyuncularından Atakan Çelik, 2017'de Zeynep Mızrak Çelik ile nikâh masasına oturdu. Çiftin kızları Nefes, 23 Haziran'da doğdu.
ASLI ENVER – BERKİN GÖKBUDAK (4 Temmuz)
Aslı Enver, 12 Kasım'da ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirdi. Çift, 4 Temmuz'da dünyaya gelen kız bebeklerine ise 'Elay' adını verdi.
Elay; yüksek ve yükselen anlamına geliyor. Aynı zamanda yükselme, yükseliş gibi anlamlara da sahip.
BORA AKKAŞ – OBEN ALKAN (6 Ağustos)
Bora Akkaş, sevgilisi Oben Alkan ile 3 Şubat'ta Milano'da evlendi. Çift, 6 Ağustos'ta kızları Suzan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Suzan adının anlamı; yakan, yakıcı, yanan ve yanıcı...
NAZLI SABANCI – HACI SABANCI (15 Ağustos)
Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu - Ömer Sabancı'nın yalısında evlendi. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yaptı.
Ardından 15 Ağustos'ta anne - baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, kızlarına Arzu Alara adını verdi.
Arzu Alara ismiyle ilgili duygularını dile getiren Arzu Sabancı ise, "Bana yaptıkları sürprizle beni çok duygulandırıp, gururlandırıp, çok mutlu ettiler. Adı uğurlu gelsin" dedi.
SEDA TOSUN – TANER ATAŞ (31 Ağustos)
Seda Tosun, geçtiğimiz yıl Taner Ataş ile evlendi. Tosun, 31 Ağustos'ta dünyaya getirdiği kız çocuğuna Lidya ismini verdi.
'Cennet bahçesi' anlamı taşıyan Lidya, aynı zamanda 'Bir şeyin ötesinde olan' anlamına da geliyor.
METİN PIHLIS – GAMZE ERGUN (31 Ağustos)
2019'da nikâh masasına oturan oyuncu Metin Pıhlıs ile Gamze Pıhlıs, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. İkili, 31 Ağustos'de Parla adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.
Parla; 'Işık saç', 'Işılda', 'Ün kazan', 'Tanın' anlamlarında kullanılan bir ad.
ÇETİN ALTAY – GAMZE ALTAY (31 Ağustos)
Çetin Altay, 2017'de Gamze Kaçmaz ile nikâh masasına oturdu. Meryem Mila adında bir kızları bulunan çift, 31 Ağustosl'de oğulları Ali Erhan'ı kucaklarına aldı.
ATİYE – EROL SEBEBCİ (20 Eylül)
Atiye, beş yıl önce prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturdu. 2019'da Ferah Feza adını verdikleri kızını kucağına alan Atiye, 20 Eylül'de ise Neva'yı dünyaya getirdi.
Neva; ahenk, ses, seda anlamlarına gelir. Aynı zamanda Türk sanat müziğinde bir makamın ismi de Neva'dır. Bir diğer anlam olarak da Neva; zenginlik, mutluluk ya da ferahlık anlamlarını taşıyor.
WILMA ELLES – MEHMET ŞAH ÇELİK (9 Ekim)
Geçtiğimiz yıl avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles, üçüncü kez anne oldu. İkili, 9 Ekim'de doğan kızlarına Tiara Manolya adını verdi.
EZGİ MOLA – MUSTAFA AKSAKALLI (23 Kasım)
Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlendi. Ardından anne olmaya hazırlandığını açıklayan Mola, oğulları Can'ı 23 Kasım'da kucaklarına aldı.
Can adının anlamı; güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik, sevimli ve şirin kimse...
KAAN URGANCIOĞLU – BURCU DENİZER (10 Aralık)
Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, 2023'ün yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi. Çiftin bebekleri 10 Aralık'ta dünyaya geldi. İkili, oğullarına Ardıç ismini verdi.
Ardıç; güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç türü.
İPEK AÇAR - ALPER KÖMÜRCÜ (14 Aralık)
2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocukları 14 Aralık Perşembe günü dünyaya geldi. İpek Açar ile Alper Kömürcü, Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuştu.
Fotoğraflar: Instagram