Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: "Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi!"
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde yaşanan kriz dünya basınına da yansıdı. Birçok internet sitesi ve gazete Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarıyla maça çıkılmasını reddetmesinin ardından oyuncuların sahaya çıkmadığını yazdı. İşte yazılanlar...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünya basınına da yansıdı.
THE SUN: SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali 'takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.
DAILYMAIL: TÜRKİYE'NİN KURUCUSUNUN PANKARTI YASAKLANDI
DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan, Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği ancak taraftarların stadyumda kaldığı belirtildi. Maçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk geldiğinin vurgulandığı haberde, Suudi yetkililerle anlaşılamadığı aktarıldı.
MIRROR: ATATÜRK'Ü ANMALARINA İZİN VERİLMEDİ
Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.
REUTERS
Reuters da Riyad'daki Türkiye Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini yazdı. Krizin İstiklal Marşı'nın okunmasının ve Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıktığı belirtti.
THE ATHLETIC
The Athletıc sitesi ise "Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'da çıkan tartışmanın ardından iptal edildi." ifadelerini kullandı.