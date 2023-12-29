Haberler Spor Futbol Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: "Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi!" - Futbol Haberleri

Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: "Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi!" Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde yaşanan kriz dünya basınına da yansıdı. Birçok internet sitesi ve gazete Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk pankartlarıyla maça çıkılmasını reddetmesinin ardından oyuncuların sahaya çıkmadığını yazdı. İşte yazılanlar... Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 23:29 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:11 facebook

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finalinin iptal edilmesi dünya basınına da yansıdı.

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THE SUN: SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali 'takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.