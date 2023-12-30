Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp TIR'ını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu.

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Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.