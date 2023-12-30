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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı! - Güncel haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda önceki gün 1'i TIR, 3'ü otobüs, 3'nün de otomobil olmak üzere 7 aracın karıştığı; 10 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının raporu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:56
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı.

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        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.

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        Alınan bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden TIR'a çarptı.

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        Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp TIR'ını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu.

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        Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.

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        Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait otobüsün sürücüsü ise önündeki kazaları görerek hafif ticari aracın gerisinde üçüncü şeritte durdu.

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        Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünün Esenyurt Belediyesi otobüsüne çarpması sonucu, otobüslerde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

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        Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri doğrultusunda kazaya karışan hafif ticari aracın şoförünün TIR'a arkadan çarpmadan, Metro Turizm ve mobilya malzemesi taşıyan kamyonetin sürücülerinin hız limiti aşımından, Kamil Koç'a ait otobüs sürücüsünün de arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu olduğu değerlendirildi.

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        Kazaya karışan otomobilin ise herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyerek 4. şeritte kaldığı tespit edildi. Kazaya karışan araçlar üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesine devam ediliyor.

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        OLAY

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs ve biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 45 kişi taburcu edilmişti.

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        Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile TIR şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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        Şüphelilerden, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait otobüs şoförü S.S. ile TIR sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanmış, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla salıverilmişti.

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        Şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

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        #Kuzey Marmara Otoyolu
        #trafik kazası
        #son dakika haberleri
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