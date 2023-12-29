Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek "Atatürk, kırmızı çizgimizdir" dedi
ALİ SUNAL
"Yurtta sulh, cihanda sulh"
Atatürk
Galatasaray
Fenerbahçe
DOĞA RUTKAY KAMAL
"Yurtta sulh, cihanda sulh"
Mustafa Kemal Atatürk
SÜHA UYGUR
Yakışanı yaptınız…
İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…
Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.
Galatasaray
Fenerbahçe
Atamizindeyiz
Yurtta sulh cihanda sulh
Ne mutlu Türküm diyene...
SEREN FOSFOROĞLU
Atatürk kırmızı çizgimizdir!
MURAT ŞEKER
Mustafa Kemal’in askerleriyiz!
Fenerbahçe
GONCA VUSLATERİ
Helal olsun size! Helal olsun!
Fenerbahçe ve Galatasaray