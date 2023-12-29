Ünlüler: Atatürk, kırmızı çizgimizdir

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SÜHA UYGUR

Yakışanı yaptınız…

İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…

Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.

Galatasaray

Fenerbahçe

Atamizindeyiz

Yurtta sulh cihanda sulh

Ne mutlu Türküm diyene...