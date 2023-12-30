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        Keles'te oluşturulan örnek salep bahçesine 10 bin fide dikildi

        Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından örnek salep bahçesi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:48
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        Keles'te oluşturulan örnek salep bahçesine 10 bin fide dikildi
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        Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından örnek salep bahçesi oluşturuldu.

        Keles Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kaderini değiştirecek, tarım anlamında farklı alternatiflere yol açacak çalışmalardan biri olan salep üretimine başlandı.

        Pınarcık Mahallesi'nde oluşturulan örnek bahçede, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve belediye yetkililerinin de katılımıyla fide dikimi gerçekleştirildi.

        Belediyenin arazisinde 10 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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