Keles'te oluşturulan örnek salep bahçesine 10 bin fide dikildi Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından örnek salep bahçesi oluşturuldu.

Bursa'nın Keles ilçesinde belediye tarafından örnek salep bahçesi oluşturuldu.

Keles Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kaderini değiştirecek, tarım anlamında farklı alternatiflere yol açacak çalışmalardan biri olan salep üretimine başlandı.

Pınarcık Mahallesi'nde oluşturulan örnek bahçede, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve belediye yetkililerinin de katılımıyla fide dikimi gerçekleştirildi.

Belediyenin arazisinde 10 bin adet salep fidesi toprakla buluşturuldu.