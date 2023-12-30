İbrahim Yıldız, Rİyad'daki Süper Kupa skandalını yazdı: Kriz mi, fiyasko mu? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Suudi Arabistan'da çıkan krizin ardından ileri bir tarihe ertelendi. Suudi yetkililer, takımların seremoniye Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmasına izin vermezken, yaşanan bu krizi Habertürk yazarı İbrahim Yıldız kaleme aldı.

Günler öncesinden belirlenen Süper Kupa maçının oynanmasına saatler kala yaşanan kaos ortamı, Türkiye’nin gündemine oturdu.

İstiklal Marşı’nın okunmayacağı yönündeki haberler ile başlayan kriz; Ne Mutlu Türküm Diyene, Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartları ve Atatürk fotoğraflı tişörtlerin yasaklanması ile derinleşti.

Suudilerin bu yasak ve dayatmaları karşısında her iki takım ortak bir tavır alarak maça çıkmayacaklarını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kararına kamuoyundan da büyük destek geldi. Toplumsal bir tepki oluştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaşanan bu sorunu gidermek için uzun süre toplantı yaptı. Kulüpler geri atmayınca, toplantı sonunda maçın oynanmayacağı açıklandı. REKLAM

Bilindiği gibi; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılına denk gelen Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacağı açıklanmıştı. Bu karar sonrası Türk spor kamuoyu uzun süre konuyu tartışmış, hatta Fenerbahçe ve Galatasaray kurullarında 'Riyad’da oynamayalım' görüşü ağırlık kazanmıştı. Tüm bu gelişmeler sonunda takımlar Riyad’a gitti. Suudilerin yasak ve dayatmaları ile karşılaşınca karşılaşma oynanmadı.

Şimdi, akla gelen soru şu: Futbol Federasyonu maç organizasyonu yaparken, Suudi Arabistan yetkilileri ile ayrıntılı bir protokol yaptı mı? Maç öncesi İstiklal Marşı'nın okunması, Türk bayrağının açılması, takımların taşıyacağı pankartlar ve maç öncesi futbolcuların giyeceği tişörtler bu protokolde yer alıyor muydu? Anlaşıldığı kadarıyla, bu ayrıntılar düşünülmemiş ve protokole yazılmamış. Öyle olsa, maça saatler kala bu sorun ortaya çıkmazdı. Suudilerin Atatürk ile ilgili tavrı biliniyor. Maçın ısrarla orada oynanması için yapılan istek baştan yanlıştı.

REKLAM Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının oynanmamasının tek sorumlusudur. Bu hata, yaşanan kriz ya da fiyaskonun tek sorumlusu federasyon ve Başkan Mehmet Büyükekşi’dir. Bu işin faturasını ödeyecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur. İki ülke arasında diplomatik soruna yol açarak tarihe geçmişlerdir. Yeni yıla, yeni bir federasyonla girileceğini şimdiden söyleyebiliriz.