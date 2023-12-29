Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmedi. İki ezeli rakip arasındaki maç, Atatürk pankartlarına ve tişörtlerine izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu. Spor dünyasından olayla ilgili tepkiler gecikmedi. İşte paylaşılanlar...
BEŞİKTAŞ: ATAM İZİNDEYİZ!
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası flaş bir paylaşım yaptı.
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından, "Atam izindeyiz" ifadeleri kullanıldı.
TRABZONSPOR: YURTTA SULH CİHANDA SULH
Bordo-mavili kulüp, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı ve, Atamız'ın "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini paylaştı.
İSTANBULSPOR: YURTTA SULH CİHANDA SULH
Süper Lig ekibi İstanbulspor da bu olay sonrası "Yurtta sulh, cihanda sulh" paylaşımında bulundu.
EBRAR KARAKURT: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Kariyerine yurt dışında devam eden Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
VOLKAN DEMİREL: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hikayesi paylaştı. Demirel, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.
UMUT MERAŞ: BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN İZİNDEYİZ
Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkililerin, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, siyah beyazlı futbolcu Umut Meraş, "Bir çift mavi gözün izindeyiz!" paylaşımını yaptı.
MEHMET TOPAL: YURTTA SULH CİHANDA SULH
Eski futbolcu Mehmet Topal, Instagram hikayesi paylaştı. Topal, "Yurtta Sulh Cİhanda Sulh" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Atatürk tişörtlü fotoğrafını paylaştı.
ALTAY
Altay Spor Kulübü: "Kuvâ-yi Milliye'nin Kulübü Altay olarak, Galatasaray Spor Kulübü ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararlarını destekliyor ve duruşlarından dolayı teşekkür ediyoruz. BÜYÜKLER ÖLMEZ!"
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ün sözünü paylaştı. Eda Erdem, "Bir ulus; sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." sözlerine yer verdi.