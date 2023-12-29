Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!

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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Atatürk'ün sözünü paylaştı. Eda Erdem, "Bir ulus; sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez." sözlerine yer verdi.