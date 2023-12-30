Banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularının da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Seçil Erzan'ın 20 Kasım 2023'te verdiği 176 sayfalık ifadenin detaylarında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seçil Erzan tarafından dolandırılan ünlü isimlerden biri de Arda Turan’dı. Arda Turan, Seçil Erzan’la, 6 Nisan günü yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını alarak delil olarak soruşturma dosyasına sunmuştu.

Gündeme bomba gibi düşen o ses kayıtları duruşmada Seçil Erzan’a soruldu. Duruşmada söz alan müşteki avukatlardan Avukat Murat Öksüz, “Şimdi diğer sorum; yine sizin yakalanmanızdan 1 gün önce pardon 2-3 gün önce, 7'sinde veya 6'sında Arda Turan'la bir ses kaydınız var bir konuşma kaydınız var” dedi. Seçil Erzan bu ifade üzerine, “Ben o ses kaydını hatırlamıyorum bilmiyorum hiç görmedim” diye cevap verdi.

MAHKEME BAŞKANI ARAYA GİRİP SORDU

Avukat Öksüz tarafından, “Dosyada dökümü var tutanak altına alınmış” denilerek Seçil Erzan’a cevap verildi. Erzan, görmediğini söyleyince avukatı Nazlı Nadide Karaaslan “Efendim, hukuka aykırı olduğu için cevap vermeme hakkını kullanabilir hatırlatmak isterim hatırlamıyorsa eğer” diyerek araya girdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Seçil Erzan’la Arda Turan’ın ses kaydı diyaloğuna ilişkin işte Arda Turan’ın ses kaydı geçtiği diyalog…

Seçil Erzan : Hatırlamıyorum ses kaydı olduğunu da bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı : Arda Turan sizi aramış ve işte benim saydıklarım dışında yani kimlerden para aldığın konusunda senden bilgi almaya çalışmış. Sen "En fazla 20-25 kişi civarında" demişsin. "Kimler fazla aldı?" diye sormuş. Sen "Semih fazla aldı." "Ne kadar?" "Fırat fazla aldı." demişsin Arda Turan'a. "Hatırlamıyorum" demişsin sürekli "100 kişi falan yoktur" demişsin. "Ne kadar? Kaç kişi var?" demiş Arda Turan sana, "100 kişi var mı?" "Yok yok o kadar" demişsin, "Maksimum 23 yani 25 kişi olsun o kadar bile yoktur. Zararda olanları biliyordum zararda meselâ Emre alamadı, sen anaparanı tamamlamadın, faizini almadın. Ödenenlerde nasıl senin?" "Yok ödenenler ya Seçil darmadağınım" diyor Emre falan demiş.

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Seçil Erzan : Tarihi öğrenebilir miyim Sayın Başkanım? Tarihi öğrenebilir miyim ben?

Mahkeme Başkanı : Tutanakta tarihini bilmiyorum ama bu şikayetten önce yani şikayet edilmeden önceki bir zaman. Hatırlamıyor musun böyle bir konuşma yaptığını?

Seçil Erzan : Biz her gün hemen hemen konuşuyorduk. Bankayla görüştüğüm günlerde olabilir mi diye o yüzden tarihini sordum çünkü o akşamlar birkaç defa konuşmuştuk her gün bankada olduğum süre boyunca.

Avukat Murat Öksüz: Olabilir 5-6 Nisan o civarlarda.

Seçil Erzan : Tamam o dönemde olabilir bankada...

Mahkeme Başkanı : Tamam, 6 Nisan konuşmasıymış. Hatırlamıyor musun bu konuşmayı?

Seçil Erzan : Ben o dönemde her gün Arda ile konuşuyordum. Bu konuşmayı da, detayını okumam lazım ne konuştuğumuzu. Ben orada söylediklerimi okudunuz zaten hani fazla alanları söylemişim, az alanları söyledim.

Avukat Murat Öksüz : Fon olduğunu söylediniz. Ben diğer soruma geçebilir miyim Sayın Başkanım?

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Mahkeme Başkanı : Tamam buyurun.

Seçil Erzan : Arda'ya fon dedim zaten.