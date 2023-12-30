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        Yenişehir'de hal içindeki sokakların zemini dekoratif taşlarla yenileniyor

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, belediye tarafından hal içi mevkisinde başlatılan altyapı çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:25
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        Yenişehir'de hal içindeki sokakların zemini dekoratif taşlarla yenileniyor
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, belediye tarafından hal içi mevkisinde başlatılan altyapı çalışması sürüyor.

        Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hal içinden 6 sokağın dekoratif parke taşlarıyla döşenmesine başlandığı bildirildi.

        Toplam 4 bin 250 metrekarelik bölüm tamamlandığında araç trafiğine kapatılacak hal içinin güzel bir görünüme kavuşacağı belirtilen açıklamada, çalışmanın 20 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.

        Açıklamada, "Bu süre zarfında bizlerden desteklerini esirgemeyen esnafımıza ve halkımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

        Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, zemin yenileme işinde görevli ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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