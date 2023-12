TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için istifa açıklaması!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması iptal edildi.

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad`daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul`a dönmek için harekete geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi´nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi.

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler.

NELER YAŞANDI?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 20.45'te başlaması planlanan Süper Kupa ertelendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı!

KULÜPLER YURDA DÖNME KARARI ALDI

Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin müsabakaya Atatürk görseli bulunan tişörtlerle çıkmak istedi.

Galatasaray, Süper Kupa maçına çıkmama kararı aldı ve soyunma odasındaki hazırlıklara da son verdi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Fenerbahçe de yaşanan gelişmelerin ardından maça çıkmama ve ülkeye dönmeye karar verdi.

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.