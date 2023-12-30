Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama: İki takımın anlaşmaya uymaması üzücü!

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Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk. Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler, düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladık.