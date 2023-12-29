Süper Kupa ikiye bölünsün Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa finali ertelendi! Atatürk'e ilişkin pankart ve görsellerin taşınmasına yönelik çıkan krizin ardından Galatasaray da Fenerbahçe de maça çıkmama kararı aldı! İki kulübün müsabakaya çıkmama kararının ardından erteleme kararı alındı

Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanması beklenen 2023 TFF Süper Kupası ertelendi. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin sahaya çıkarken Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesinin ardından her iki kulüp de karara itiraz ederek sahaya çıkmama kararı aldı. Peki şimdi ne olacak? Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen, 65 yıl önce yaşanan kupa bölünme olayını kaleme aldı...

Fenerbahçe ile Galatasaray 65 yıl önce Başbakanlık Kupası finalinde karşı karşıya gelmiş, kazanan çıkmayınca kupa ortadan ikiye bölünmüştü. İki ezeli ve ebedi rakibin daha önceki sayısız buluşması unutulmaz anıları beraberinde getirirken, bu karşılaşmalardan biri futbol tarihinde belki de bir ilki yaşatmıştı.

1958 yılında iki takımı Ankara'da buluşturan Başbakanlık Kupası finali Şirzat Dağcı ve Metin Oktay’ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, beraberlik sonrasında iki takımın kaptanları kupanın ortadan bölünerek iki takıma paylaştırılmasını teklif etti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes'in kabul ettiği bu teklif sonrasında kupa iki takımın da müzesine girdi.

Her iki takımın müzesinde de sergilenen kupa geçmişten bugüne ilgi odağı olurken, geçmiş yıllardaki derbilerin dosthane atmosferinin de en iyi örneği oldu. İki takımın kaptanları Turgay ve Naci'nin dostça biten mücadelenin ardından kupayı birlikte kaldırması her iki takım taraftarlarını da mutlu etti ve Türk futbolunu en unutulmaz finallerinden biri geride kaldı.

Süper Kupa öncesinde pankart ve tişört krizi çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü taşıyan pankart ve tişörtle çıkmak istemesi, Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından kabul görmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından iki takım da Türkiye'ye dönme kararı aldı.