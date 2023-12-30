2023'ün en iyi 20 filmi

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Fabelmanlar

(The Fabelmans) Steven Spielberg’in senaryosunu Tony Kushner ile yazdığı film, otobiyografik nitelikler taşıyor ve usta yönetmen hakkında bildiklerimizi derinleştiriyor. Spielberg’in yıllardır birkaç standart cümleyle andığımız çocukluğunu, gençliğini ‘üç boyutlu’ hale getiriyor. Çocukluğunda 8mm kamera ile yaptığı ilk denemeler; lisede arkadaşlarıyla çektiği konulu kısa filmler ve babasının işi nedeniyle taşındıkları Kuzey California’daki maruz kaldığı ırkçılık ve diğerleri… Öte yandan, başta açılış ve final olmak üzere sürprizler içeren bir film bekliyor bizi. Her şeyin ötesinde, öncelikle annesi Mitzi Fabelman (Michelle Williams), babası Burt Fabelman (Paul Dano) ve kardeşleriyle olan ilişkilerine tanık oluyoruz. Anne ve babasının evliliğine belirli bir mesafe ve nesnellikle bakması ise filmin en çarpıcı ve dürüst yanlarından biri… Bu arada, senaryonun bire bir gerçekler üzerine kurulmadığını; Spielberg’in, anne ve babasının evliliğindeki sorunların asıl nedenini filmdeki gibi genç yaşta değil, ancak yıllar sonra öğrendiğini baştan belirtelim. Hiç şüphesiz Spielberg’in en kişisel filmi olan ‘Fabelmanlar’ gerçeklerin kurgusal bir versiyonunu sunuyor seyirciye. Vizyon tarihi: 6 Ocak

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Güzel Bir Sabah

(Un Beau Matin) Eşinin ölümünden sonra çocuğunu yalnız büyüten Sandra Kienzler (Léa Seydoux), hasta babasıyla zorlu, acı bir deneyim yaşarken; Clément ile çok başka bir duygusal serüvenin içinde buluyor kendini. Bu arada, çalışmak ve her koşulda iyi bir anne olmak zorunda. Fransız yönetmen Mia Hansen-Løve’ın yazıp yönettiği ‘Güzel Bir Sabah’ hayatın içinden çıkıp gelmiş gibi duran sade ve sahici bir film… Öyle sakin, doğal bir akışı var ki kimilerine ‘hikâyesiz’, hatta çok düz gelebilir. Buna karşılık, dramatik çatışma açısından hayli zengin bir malzeme var karşımızda. Karakterler ikilemlere düşüyor, inişler-çıkışlar yaşıyor ve önemli kararlar almak zorunda kalıyorlar. Aşk, yaşlılık, ölüm, ebeveynlik, aile ilişkileri, sorumluluk, bağlılık ve sevgi üzerine bir film seyrediyoruz. Bana sorarsanız, ele aldığı temalar açısından çok yoğun bir yanı var. Ama zihninizi yormayan, duygularınızı manipüle etmeyen bir anlatıma sahip. (MUBI)