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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü! - Konya haberleri

        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 3 ay önce eşinden boşanan Bekir Doğan, eski eşi 35 yaşındaki Ayşe Gezer ve 17 yaşındaki kızı Gözde Nur Doğan'ı silahla öldürdü. Katil zanlısı eski koca, olay yerinde beklerken gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:50 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:53
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        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
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        Konya'da tüyler ürperten olay, bu sabah saat: 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana geldi.

        Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir Doğan, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in evine gitti. Burada Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı silahla vurdu.

        ANNE KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        DHA'da yer alan habere göre anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı. Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Konya
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