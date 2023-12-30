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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Mehmet Ayan açıkladı: Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi? - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Mehmet Ayan açıkladı: Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?

        Bir süredir adı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anılan Sergen Yalçın anlaşma sağladı mı? HT Spor'da Sine Çakır Heyse sordu Mehmet Ayan konuya açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:49
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        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
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        Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan ardından Adana Demirspor'a teknik direktör olacağı iddia edilen Sergen Yalçın konusuna Ciner Spor Yayınları Kordinatörü Mehmet Ayan açıklık getirdi.

        HT Spor'da Sine Çakır Heyse'ye konuk olan Ayan son bilgileri aktardı. Mehmet Ayan, Sergen Yalçın ile Adana Demirspor arasında anlaşma olmadığını Murat Sancak ve Sergen hocanın tatil için Çeşme'de olduğunu belirtti.

        Mehmet Ayan sözlerinin tamamı şöyle:

        "Sergen hocanın 1.5 yıl Adana Demirspor ile anlaşma imzaladığı yönünde bilgiler vardı. Ben yaklaşık bi 10 dakika önce Murat Sancak ile konuştum. Sayın Sancak'ın dediği tam olarak şu, "Çeşme'deyim, Sergen Hoca ile dün karşılaştık, sohbet ettik ne konuşma var ne anlaşma var ama bu şu an" ifadelerini kullandı.

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