Müebbet istenen cinayet davasında, metre ve canlandırmalı savunma ile beraat BURSA'dabir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emir Çelik'in (26) bir araçtan açılan ateşle öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis ile yargılanan kuzeni İ.Ç.'nin (34) avukatı Sedat Gülen'in savunması, dosyanın seyrini değiştirdi. Olay yerindeki canlandırma ile atış mesafesine dikkat çeken Gülen, güvenlik kamerası görüntülerine dayandırarak metre ile yaptığı ölçümde, İ.Ç. ile maktul arasında 30 santim olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda da maktulün olay anında üzerinde olan kıyafette barut izi ve atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesinden öldürüldüğü tespit edilince mahkeme heyeti, İ.Ç.'nin beraatine karar verdi.

BURSA'dabir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emir Çelik'in (26) bir araçtan açılan ateşle öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapis ile yargılanan kuzeni İ.Ç.'nin (34) avukatı Sedat Gülen'in savunması, dosyanın seyrini değiştirdi. Olay yerindeki canlandırma ile atış mesafesine dikkat çeken Gülen, güvenlik kamerası görüntülerine dayandırarak metre ile yaptığı ölçümde, İ.Ç. ile maktul arasında 30 santim olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda da maktulün olay anında üzerinde olan kıyafette barut izi ve atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesinden öldürüldüğü tespit edilince mahkeme heyeti, İ.Ç.'nin beraatine karar verdi.

Olay, 9 Ağustos 2022'de saat 04.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Gece kulübüne eğlenmeye gelen Caner Yaşa (29) ile Yusuf A. (38), taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletmeci M.S. ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dışarıda görevlilerle tartışıp, olay yerinden ayrılan Caner Yaşa ve Yusuf A., durumu arkadaşları Veysel Karani Karakaş (27), Aytaç Yaşa (36) ve Güven Yaşa'ya (27) söyledi. Bunun üzerine Veysel Karani Karakaş, Aytaç Yaşa ve Güven Yaşa kendilerine ait otomobile binip, kulübe gitti. Dışarıda bekleyen şüpheliler, mekanın kapanmasının ardından patronunun otomobilini almaya gelen Emir Çelik'e ateş edip, kaçtı. Yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, cinayette kullanılan otomobilin sahibinin Caner Yaşa olduğunu tespit etti. Polis, Caner Yaşa ile arkadaşı Yusuf A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularında Veysel Karani Karakaş, Aytaç Yaşa ve Güven Yaşa'nın arkadaşları oldukları, olayın ardından Yıldırım ilçesinde bir araya geldikleri, yanlarına da Yusuf Çelik (26), D.Ç. (33), H.M. (30), Y.S. (34), A.İ.´yi (38) yardım için çağırdıkları öğrenildi. Ekipler, söz konusu 5 şüpheliyi de gözaltına aldı. Bu kişiler ise ifadelerinde Veysel Karani Karakaş, Aytaç Yaşa ve Güven Yaşa'ya İzmir'e kaçmaları için yardım ettiklerini ve aracı da sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin İzmir'de S.T.'ye (37) ait bağ evinde saklandığı belirlendi. Ekipler, cinayetten 3 gün sonra 12 Ağustos'ta düzenledikleri operasyon ile Veysel Karani Karakaş, Aytaç Yaşa ve Güven Yaşa ile saklanmalarına yardım ettiği belirlenen S.T.'yi gözaltına alıp, Bursa'ya getirdi. Gözaltına altına alınan 11 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Aytaç Yaşa, Güven Yaşa, Veysel Karani Karakaş ve Yusuf Çelik tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelip hareket halinde ateş açtıkları, Emir Çelik'i vurdukları ve olay yerinden kaçtıkları görüldü. Görüntülerde olay yerinde bir de minibüs olduğu tespit edildi. Otomobilden açılan ateşle Emir Çelik'in vurulduğu sırada, minibüsten de ateş açıldığı kamera görüntülerine yansıyınca, ateş açan kişinin Emir Çelik'in amcasının oğlu olan İ.Ç. olduğu belirlendi.

CİNAYETTEN 5 AY SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olaydan 2 ay sonra bir yaralama olayına karışan İ.Ç., kuzeni Emir Çelik'in olay günü kullandığı silahtan çıkan kurşunla öldürülmüş olma ihtimali üzerine, cinayetten 5 ay sonra 'kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından İ.Ç., serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu, 12 sanık hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4'ü tutuklu 8 sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis, dosyaya sonradan dahil edilen ve iddianamede 'müşteki şüpheli' olarak yer alan maktulün kuzeni tutuksuz sanık İ.Ç.'nin ise 'kasten öldürme´' suçlamasıyla müebbet hapsi istendi.

AVUKAT, 2 FARKLI GÜVENLİK KAMERASINI BİRLEŞTİRDİ

Bursa 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde, tutuksuz sanık İ.Ç.'nin avukatı Sedat Gülen'in yaptığı savunma davanın seyrini değiştirdi. Olay yerinde 2 aracın bulunması ve Emir Çelik'in hangi araçtan açılan ateşle öldüğünün tespiti için cinayet anına ilişkin 2 farklı güvenlik kamerasını birleştiren Gülen, olay yerinde yaptığı canlandırmayı mahkemeye sundu. Ateş açıldığı anda Emir Çelik'in, kuzeni İ.Ç.'nin içinde olduğu minibüse binmeye çalıştığını belirten Gülen, yaptığı canlandırmada aradaki mesafeyi metre ile ölçtü. Emir Çelik ile İ.Ç. arasındaki mesafenin 30 santim olduğuna dikkat çeken Gülen, polis ve dosyayı hazırlayan savcının iddiasının, Emir Çelik'in, İ.Ç.'nin silahından çıkan kurşunla öldüğü yönünde olduğuna, bu durumda Emir Çelik'in yakın atış mesafesinden ölmüş olması gerektiğine dikkat çekti.

MAKTULÜN KIYAFETLERİNİN ADLİ TIP'A GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Yakın mesafeden açılan ateşle ölen bir kişinin üzerinde barut izi ve atış artığı olacağını söyleyen avukat Gülen, Emir Çelik'in öldüğü zaman üzerinde olan kıyafetlerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Gülen'in, atış mesafesinin hesaplanması yönündeki talebi üzerine, Çelik'in öldüğü anda üzerinde olan kıyafetleri kriminal incelemeye gönderildi. İncelemede Emir Çelik'in kıyafetinde atış artığı bulunmadığı ve uzak atış mesafesi ile öldürüldüğü tespit edildi. Bu rapor üzerine savcı, karar duruşmasında mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanık İ.Ç.'nin beraatini istedi.

KARARDA 'TİŞÖRT' DETAYI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü sanıklara 10 ay ile 27 yıl arasında hapis cezası verirken, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapsi istenen İ.Ç.'nin, 'maktulün tişörtüyle ilgili tanzim edilen Adli Tıp Kurumu raporu ve mahkumiyetini gerektiren her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği'nden beraatine karar verdi. İ.Ç., 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'delilleri yok etmek' suçundan ise toplam 20 ay hapse çarptırıldı. İ.Ç.'nin bu cezası da ertelendi.