Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi

        BURSA'daetkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'daetkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

        Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan uyarının ardından, Bursa'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarısına kadar sürmesi beklenen fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması öngörülürken, Bursa Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Marmara Denizi'nde de öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

        BUDO VE İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

        BUDO'dan yapılan açıklamada, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.25´teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15´teki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 19.30´daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İDO'dan yapılan açıklamada da saat 11.30´daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.30´daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 19.00´daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Müebbet istenen cinayet davasında, metre ve canlandırmalı savunma ile beraa...
        Müebbet istenen cinayet davasında, metre ve canlandırmalı savunma ile beraa...
        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığ...
        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığ...
        AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da konuştu:
        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da zabıta aracıyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)
        Akaryakıt istasyonunda minibüste sucuk yıkayan 3 kişi gözaltına alındı (2)