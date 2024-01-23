Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Çalışkan Sokak'ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin 3'üncü katında, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, iş yerini tahliyede eden işçilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Mobilya imalathanesinde, zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ö...
        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ö...
        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ö...
        33 yıllık eşi kavgayı ayırırken atılan beton parçasıyla gözlerinin önünde ö...
        Bursa'da caminin çatısından kurşun levha hırsızlığı kamerada
        Bursa'da caminin çatısından kurşun levha hırsızlığı kamerada
        Marriott International, Uludağ'a geliyor
        Marriott International, Uludağ'a geliyor
        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti
        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti
        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü