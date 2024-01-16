Bursa'da durakta fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, fenalaştığı otobüs durağında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, pazara giden Necmettin Altınyollar (75), rahatsızlanınca Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan otobüs durağındaki banka oturdu.

Rahatsızlığı devam eden Altınyollar, bir süre sonra yere düşünce çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necmettin Altınyollar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Savcılığın inceleme yapmasının ardından Altınyollar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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