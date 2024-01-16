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        Kaybolduğu sanılan Alman kurdu `Poli´, ölen sahibinin mezarı başında bulundu

        BURSA'nın İznik ilçesinde Ziya Yılmaz´ın (33) Alman kurdu cinsi köpeği `Poli´, babaannesi Zeliha Yılmaz´ın (81) ölümünün ardından ortadan kaybolmaya başladı. Yılmaz, birkaç gün önce yine ortadan kaybolan köpeğini, yıllardır bakımını üstlenen babaannesinin mezarının başında buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:45
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        Kaybolduğu sanılan Alman kurdu `Poli´, ölen sahibinin mezarı başında bulundu
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        BURSA'nın İznik ilçesinde Ziya Yılmaz´ın (33) Alman kurdu cinsi köpeği `Poli´, babaannesi Zeliha Yılmaz´ın (81) ölümünün ardından ortadan kaybolmaya başladı. Yılmaz, birkaç gün önce yine ortadan kaybolan köpeğini, yıllardır bakımını üstlenen babaannesinin mezarının başında buldu.

        İznik ilçesi Yeni Mahalle´de yaşayan Zeliha Yılmaz, 20 Kasım 2023'te yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ölümü, ailesinin yanı sıra torunu Ziya Yılmaz'ın 3 aylıkken aldığı ve 'Poli' ismini verdiği 3,5 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeğini de etkiledi. Poli, yıllardır bakımını üstlenen ve yanından ayrılmadığı Zeliha Yılmaz'ın ölümünün ardından ortadan kaybolmaya başladı. Ancak Ziya Yılmaz, bu dönemlerde de evin bahçesine düzenli mama koymaya devam etti. Yılmaz, her gün boşalan kaptaki mamayı ise mahalledeki diğer köpeklerin yediğini düşündü. Ziya Yılmaz, babaannesinin ölümünün 52´nci gününde, kabir ziyareti için evlerine 500 metre mesafedeki mezarlığa gitti. Yılmaz, kaybolduğunu sandığı köpeği Poli´yi babaannesinin kabrinin üstünde yatarken buldu.

        HERKES UYURKEN EVDEN ÇIKIP MEZARLIĞA GİDİYORMUŞ

        Ziyaretin ardından aracına alıp eve götürdüğü köpeğini takip eden Yılmaz, Poli´nin her sabah erken saatte herkes uyurken evden çıkıp mezarlığa gittiğini, akşam karanlık çöktükten sonra da eve dönerek bahçedeki mamayı yiyip, su içtiğini gördü. Yılmaz, sabah erkenden uyanıp takip ettiği köpeğin, yeniden mezarlığa gittiğini görünce, çok şaşırdığını ve duygulandığını belirtti.

        `ACIKINCA EVE GELİYOR´

        Poli´nin sadece acıktığı zaman eve geldiğini, karnını doyurduktan sonra da mezarlığa geri döndüğünü söyleyen Yılmaz, "Babaannemi kaybettikten sonra Poli eve ara sıra geliyor, gidiyor hani arada kayboluyor. Mamasını veriyorum, gidiyor evden. Şüphelendim ben de evin önünde olmayınca. 52´nci günü akşam mevlit olduğu için ben kabir ziyaretine geldim. Baktım, Poli mezarın başında yatıyordu. Çağırmama rağmen gelmiyordu. Sadece karnı açıklığında eve geliyor. Yemeğini yiyor, tekrar buraya geliyor. Ben geldiğimde çok şaşırdım yani köpeği bu şekilde görünce. Babaannem vefat etmeden önce köpeğe zaten kendisi bakıyordu. Hep başucunda dururdu, evin önünde otururdu, dizinin ucuna yatardı. Bacaklarının dibinden ayrılmazdı. Yani hayvanların bu kadar vefalı olabileceğini ben de gördükten sonra, bizzat şahit olduğumda çok şaşırdım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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