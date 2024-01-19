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        Bursa'da elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Bursa'da kaçak elektronik sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:39
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        Bursa'da elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Bursa'da kaçak elektronik sigara operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Osmangazi ilçesinde bir depoda elektronik sigara ve ekipmanlarının olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 1020 elektronik sigara cihazı, 9 bin 570 elektronik sigara likidi, 450 elektronik sigara aparatı, 369 elektronik sigara kartuşu ve 247 sıvı likit ele geçirildi.

        Elektronik sigara kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sahibi M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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