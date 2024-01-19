Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da öğrencilere karne dağıttı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da karne dağıtım törenine katıldı.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Tunç, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokuluna ziyarette bulundu.

Bakan Tunç, resim yarışmasında dereceye giren ve resimleri okul bahçesinde sergilenen öğrencilerle sohbet etti.

Beraberindekilerle 1/C sınıfına geçen Tunç, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Diğer sınıfları da gezen Tunç, öğrencilere büyüyünce ne olmak istediklerini sordu, iyi bir tatil dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.

Öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Tunç'a Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Tunç, daha sonra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.