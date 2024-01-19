Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerin Uzay heyecanı

        Ünlülerin Uzay heyecanı

        Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot olarak tarihe geçti. Gezeravcı, Ax-3 misyonu çerçevesinde SpaceX'e ait uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Saat 00.49'da gerçekleştirilen fırlatma işlemi ülkemizde büyük heyecan yarattı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak olan Alper Gezeravcı, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Ünlüler de heyecan ve gururunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 08:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        HÜLYA AVŞAR
        Ben geldim, seni bekliyorum. Bu iş, Mars'ta biter. Yolun açık olsun.

        2

        CEM YILMAZ
        İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu, biliyorsun... Her zaman...

        3

        MUSTAFA SANDAL
        Bir gün uzay turizmi çok daha ulaşılabilir olacak. Bugün 55 milyon dolar olan belki de 15 - 20 bin dolar olacak. En büyük hayalim o gün geldiğinde uzaya çıkıp, ayı da karşıma alıp, şöyle doya doya bir 'Aya Benzer' dansı yapmak! Alper kardeşim; yersiz ve çekimsiz her anın keyfini çıkar. Cumhuriyet'inizin 100'üncü yılında yukardan, uzaydan Türkiye başka güzel görünüyordur. Bolca keyfini çıkar. Tebrikler.

        #Alper Gezeravcı
        #cem yılmaz
        #Axiom Space
        #Hülya Avşar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı