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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü vatandaşlarımız oy pusulasını ellerine aldıklarında görecekler ki orada DEVA Partisi var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:01
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partililerle bir araya geldi:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kendi adaylarımızla, kendi logomuzla, kendi ismimizle 31 Mart yerel seçimlerine giriyoruz. Türkiye'nin her köşesinde seçim günü vatandaşlarımız oy pusulasını ellerine aldıklarında görecekler ki orada DEVA Partisi var." dedi.

        Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde partililerle bir araya gelen Babacan, toplantıda yaptığı konuşmada, alışılageldik muhalefet partilerinden olmadıklarını, kutuplaştırmaktan, laf dalaşlarıyla vatandaşları oyalamaktan uzak durduklarını söyledi.

        Güçlü ve özgür Türkiye için sabah akşam çalışacaklarını belirten Babacan, şöyle devam etti:

        "İlk aday tanıtım toplantımızda da söyledik, yine söylüyoruz. Ne dedik? 'İş başa düştü' dedik. Ne dedik? 'Toparlanın gitmiyoruz' dedik. Ne dedik? 'Bu durumdan kurtulmak bize kaldı' dedik. Şimdi il il, ilçe ilçe dolaşıyorum ve tekrar söylüyorum; endişeye mahal yok, endişeye. Çünkü arkadaşlar, bir şeyin daha farkındayım. Biz çalışırsak, biz çabalarsak, biz halka umut olmaya devam edersek, bugünlerin hepsi geçecek, bunun da farkındayım. Artık DEVA Partisi var. İktidarın yanlış politikalarını, eksiklerini açıkça dillendiren ve çözüm önerileri sunan DEVA Partisi var."

        Babacan, seçim çalışmalarını Türkiye'nin 7 bölgesinde 2 Ocak'tan bu yana sürdürdüklerini dile getirdi.

        Her kesimden insanları dinlediklerini aktaran Babacan, "Emekliler, memurlar, işçiler kiralarını rahatça ödeyene kadar biz buradayız. Gençler hayal ettikleri hayata ulaşana dek buradayız. Fikirlerin özgürleştiği günlere dek buradayız. Sınır ötesinde, askeri üslerde soğukta nöbet tutan askerlerimiz evlerine, ailelerinin yanına sağ salim dönene kadar buradayız." diye konuştu.

        Babacan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine başlanmasını canlı yayından takip ettiklerini anlattı.

        Alper Gezeravcı'nın bir hayali gerçekleştirdiğini anımsatan Babacan, "Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu. 'Büyüyünce astronot olacağım' diyen çocuklardan biri hayaline ulaştı. Ne mutlu bize. Gençlerin daha fazla hayal kurmasına, çocukların ufkunun genişlemesi için bir fazla tuğla koyan herkese teşekkür ediyorum. Fakat bu bize yetmemeli. Ülkemiz en iyisini, en güzelini hak ediyor." ifadesini kullandı.

        Konuşmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Zeki Kahraman'ı aday göstereceklerini bildiren Babacan, İnegöl, Mudanya, Karacabey, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin belediye başkan adaylarını da açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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