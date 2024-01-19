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        Zabıt katibi ve infaz koruma memuru adayı yetiştiren lise 1000'i aşkın mezun verdi

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da geleceğin zabıt katibi ve infaz koruma memurlarını yetiştiren ve bugüne kadar 1000'i aşkın mezun veren lisede öğrenciler, uygulamalı dersleri adliye ve cezaevi gibi düzenlenen sınıflarda görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:52
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        Zabıt katibi ve infaz koruma memuru adayı yetiştiren lise 1000'i aşkın mezun verdi
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da geleceğin zabıt katibi ve infaz koruma memurlarını yetiştiren ve bugüne kadar 1000'i aşkın mezun veren lisede öğrenciler, uygulamalı dersleri adliye ve cezaevi gibi düzenlenen sınıflarda görüyor.

        Osmangazi ilçesinde 2010 yılında kurulan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Radyo ve Televizyon", "Muhasebe" ile "Adalet" alanlarında 850 öğrenciyle faaliyet göstererek, sektörlere nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim veriyor.

        2015'te açılan Adalet Alanı'ndaki yaklaşık 250 öğrenci, mahkeme salonu ve cezaevi gibi düzenlenen sınıflarda uygulamalı eğitim görerek adeta çekirdekten yetişiyor.

        Özel sınıflarda pratik yapma imkanı bulan öğrencilere, mezun olduktan sonra özellikle zabıt katipliği ve infaz koruma memurluklarında öncelik tanınıyor.

        Her yıl yaklaşık 250 mezun veren, kuruluşundan bu yana 1000'den fazla öğrencinin diplomasını alarak hayata atıldığı Adalet Alanı öğrencileri, ülkenin dört bir yanındaki adalet sarayları ile cezaevlerinde görev yapıyor.

        - "Yaşayarak geldikleri için işe daha rahat uyum sağlayabiliyorlar"

        Lise Müdürü Ragıp Burak, AA muhabirine, Adalet Alanı'nda infaz koruma memuru ve zabıt katibi olarak ara eleman yetiştirdiklerini söyledi.

        Burak, okul öğrencilerinin büyük avantaja sahip olduğunu belirterek, "Bir lise mezununun işe girmesi çok kolay değil. Okulumuzdaki bu alandaki öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 70 puan barajını aşmaları halinde büyük avantaja sahip oluyor. Adalet Bakanlığı çocuklarımıza öncelik tanıyor. Öğrencilerimiz, gerek infaz koruma gerekse zabıt katipliği alanında lise mezunu olarak devlet kurumuna yerleşebiliyor." diye konuştu.

        Adalet Alan Şefi Ebru Kıran da öğrencilerin 9'uncu sınıftan itibaren hukuk branşında kapsamlı dersler gördüğünü bildirdi.

        Öğrencilerin okulda gördükleri uygulamalı eğitimlerle sahadaki işlerinin kolaylaştığını vurgulayan Kıran, "Bursa'da bu bölümde tek okuluz. Adalet bölümünde öğrencilerimiz, teorik bilgileri aldıktan sonra gerek laboratuvarlarda gerek duruşma ve ceza infaz kurumu uygulama atölyelerinde derslerine devam ediyor." dedi.

        Kıran, öğrencilerin okuldaki adliye ve cezaevlerini canlandıran atölyelerde gördükleri eğitimle mesleğe hazır hale geldiklerini bildirdi.

        Adalet Alanı mezununun, zabıt katipliği yapabilecek donanıma sahip olduğunu dile getiren Kıran, "Her şeyi bilerek yetişip tamamen zabıt katibi olarak işe başlama imkanı oluyor. Başka bir bölümden mezun olan öğrenci aynı alanda işe başladığı zaman işi öğrenmesi gerekiyor. Bizim alandan giden öğrenciler konuyu bilerek, yaşayarak geldikleri için işe daha rahat uyum sağlayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kasten öldürme" davasının duruşmasında sanığı canlandırdı

        10. sınıf öğrencisi Ebrar Baplı, uygulama derslerini diğer okullardan farklı olarak duruşma atölyesinde senaryo gereği davalara katılarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Cihal Elban ise mezun olduktan sonra zabıt katipliği yapmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bugünkü dersimizde kasten adam öldürme duruşmasına katıldık. Ben burada adam öldüren kişiydim. Suçluların ne hissettiğini de anlayabiliyoruz. Hakim, savcı, avukat gibi meslek gruplarını tek tek işliyoruz ve neler yaptıklarını anlayabiliyoruz. En azından ileride KPSS'yi kazandığımda duruşma salonunda neler yapabileceğimi, işleyişin nasıl olduğunu bilerek gidebiliyorum. Zabıt katibi olma hedefiyle derslerime çalışıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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