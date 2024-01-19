Bursa'da tahsilat yapmalarına rağmen senetleri icraya veren 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı Bursa'da tefecilik yaparak kendilerine borçlandırdıkları 43 kişiye, paralarını tahsil etmelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibiyle 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da tefecilik yaparak kendilerine borçlandırdıkları 43 kişiye, paralarını tahsil etmelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibiyle 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan 3 kişinin, mağdurlara faizle para vererek borçlandırdıkları, karşılığında yüksek miktarlarda senetler imzalatıp paralarını almalarına rağmen senetlerini vermeyip icra takibi başlattıkları bilgisine ulaştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tefecilik zanlıları M.S, İ.K ve S.D'nin bu yöntemle alacaklı oldukları 43 kişiden 15 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S, İ.K ve S.D. tutuklandı.