Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tahsilat yapmalarına rağmen senetleri icraya veren 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı

        Bursa'da tefecilik yaparak kendilerine borçlandırdıkları 43 kişiye, paralarını tahsil etmelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibiyle 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tahsilat yapmalarına rağmen senetleri icraya veren 3 tefecilik şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tefecilik yaparak kendilerine borçlandırdıkları 43 kişiye, paralarını tahsil etmelerine rağmen senetleri vermeyip icra takibiyle 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan 3 kişinin, mağdurlara faizle para vererek borçlandırdıkları, karşılığında yüksek miktarlarda senetler imzalatıp paralarını almalarına rağmen senetlerini vermeyip icra takibi başlattıkları bilgisine ulaştı.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tefecilik zanlıları M.S, İ.K ve S.D'nin bu yöntemle alacaklı oldukları 43 kişiden 15 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

        Başsavcılık koordinesinde teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakaladı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.S, İ.K ve S.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!

        Benzer Haberler

        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...