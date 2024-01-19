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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok değerli bir başlangıç yapıyoruz - Teknoloji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk insanlı uzay misyonu kapsamında video mesaj paylaştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz." dedi.

        Erdoğan, konuşmasına şöyle başladı. "Aziz milletim...

        Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

        Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı’nın uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün uluslararası uzay istasyonuna yolculuğa çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz

        Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarının hazırlıklarını yaptığı 13 deneyin gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astronomi, tıp, genetik malzeme birimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kalın sağlıcakla."

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