Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 07:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 07:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30 ve 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30 ve 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Sağanak yağmur alarmı!
        Sağanak yağmur alarmı!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        İtalya’da iklim protestocularına karşı 'eko-vandal yasası'
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...