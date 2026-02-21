AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da iftar programında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İnanç özgürlüğümüze bir tertip varsa onun önünde dimdik, Uludağ gibi dururuz, kimseye yol vermeyiz. Kimsenin de inancına karışmayız. Kimsenin de bizim inancımıza karışmasına asla müsaade etmeyiz." dedi.



Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan "Teşkilat Vefa İftarı" programında, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar, bütün insanlığa huzur getirmesini temenni etti.



AK Parti kadrolarının milletten aldığı iradeyle çalıştığını belirten Ala, "Milletten aldığı iradeyi hiçbir şart altında Ankara'da terk etmeyen, Birleşmiş Milletler'de unutmayan, dünyaya haykıran, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Gazze'nin hakkını dünyada savunan, Karabağ'da hakkın savunucusu olan ve hiçbir irade karşısında el pençe divan durmayan bir lider Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları." diye konuştu.



"Çok iş başardık fakat başaracağımız işler, başardıklarımızdan çok daha fazla önümüzde duruyor." diyen Ala, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki problemlerde bile merci olduğunu, Türkiye'nin dünyadaki bu konumuyla gurur duyduklarını dile getirdi.



Statükonun, eski Türkiye'nin kalıntılarının bir yere gitmediğine, pusuda beklediğine dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:





"Ramazana yeni giriyoruz, gireceğiz, o kalıntıların bir kısmı, bir laiklik bildirisi yayınladı. Karanlıktan bahsediyorlar. O karanlık, sizin zihniniz. O çürümüş zihniniz sizin, karanlığı yayan. Karanlığın kaynağı, orası. Siz, oraya bakın. Bir de tehdit diliyle millete, milletin inançlarına ayar vermeye çalışıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Çünkü önceden iktidar vardı, sadece hükümet değil. Önceden millet, oy veriyordu, iradesini alan, gelen, Ankara'da bırakıyordu milletin değerlerini ve onların istediklerini yapıyordu. Şimdi onu tarihe gömdük. Şimdi millet ne istiyorsa Ankara da iradesi de onu yapıyor, ona imza atıyor. O bakımdan rahatsızlık duyuyorlar."



Ala, "Hiç ortada bir sorun yokken laiklik perdesi arkasına saklanıp yine inanç özgürlüğüne yönelik kinlerini kusuyorlar. Bunu kesinlikle reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "İnancımıza kimseyi karıştırmayız"



Siyaset yapma nedenlerinin başında inanç özgürlüğüne sahip çıkmak ve onun önündeki engelleri kaldırmanın geldiğini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:



"İnanç özgürlüğümüze bir tertip varsa onun önünde dimdik, Uludağ gibi dururuz. Kimseye yol vermeyiz. Kimsenin de inancına karışmayız. Kimsenin de bizim inancımıza karışmasına asla müsaade etmeyiz. Ne demek oluyor, ramazana girerken bildiri yayınlamak, karanlıktan bahsetmek? O karanlık zihinler, sizin kafanızın içinde. Ne demek istiyorsunuz? Oyu milletten alıp Ankara'da sizin söylediklerinizi mi yapmamızı bekliyorsunuz? Daha çok beklersiniz. Onlar, eski Türkiye'nin marazları, hastalıklarıydı. Biz onları, 28 Şubat da dahil olmak üzere bütün düzenlemelerini, zihniyeti de dahil olmak üzere kaldırdık, tarihin çöp tenekesine attık. Bunun böyle bilinmesini, hararetle tavsiye ederim. Bunların ramazana girerken millete yaptıkları bu saygısızlığı, hiç unutmamalıyız. Yapacak işimiz çok. Biz kimsenin özgürlüğü, inancı, inançsızlığıyla derdimiz yok ama biz de inancımıza kimseyi karıştırmayız."



Ala, ekonomiyi daha da düzelteceklerini, Türkiye'nin büyümesini de sağlayacaklarını, dış politikada da başardıklarını ve başaracaklarını, Türkiye'de 86 milyonun kardeşliğini tahkim ettiklerini, Terörsüz Türkiye'yi ülkeye armağan edeceklerini ve milletin terör prangasından kurtulacağını söyledi.



Bildiriyi yayınlayanların bunları hazmedemediğine dikkati çeken Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü onlar, problemler meşrebi, problem yoksa da problem çıkarıp ondan nemalanırlar. Başörtülü, başı açık, inanan, inanmayan, herkes Türkiye'de okulunda, işinde. Ortada ne var da bu bildiriyi yayınlıyorsunuz. Size verdiğimiz önemden, sizi ciddiye aldığımızdan değil, biz dünyaya geliş nedenimizi unutmayalım diye bunları söylüyorum. Bizim dünyaya geliş, siyaset yapma, yaşama nedenimiz, inancımıza hizmet etmek."



Muhalefetin 6 Şubat'ta depremin yaşandığı bölgeye yaptığı yardımlara değinen Ala, "14 bakanlıktan daha fazla bütçesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde ne yaptı? O paraları kendi siyasi ikballeri için merdiven, basamak yapmıştır. Bütün taşları kendi ikballeri için döşemişler, bütün parayı da oraya harcamışlar. Bu zihniyeti de deşifre etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de "Birliğimizi, beraberliğimizi daha da perçinlediğimiz, güçlü bir çalışma dönemiyle kuruluşundan günümüze tüm arkadaşlarımızla sahada büyüklerimizle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Her toplantıda, sıktığımız her elde, ziyaret ettiğimiz her hanede, biriktirdiğimiz heyecanımızla, umudumuzla, azmimizle Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.



Programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

