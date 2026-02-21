"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, projenin Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birisi olduğunu söyledi.



Bursa'da 17 bin 225 konutun yapılacağını belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:



"Her ailenin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması ve barınma ihtiyacının en düşük maliyetlerle karşılanması esas alınarak yürütülen bu çalışmalar sosyal devlet anlayışının aynı zamanda somut bir göstergesidir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut hamlesini ülkemize ve milletimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, TOKİ Başkanlığımız, milletvekillerimiz ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı arz ediyorum."



AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da kuranın hayırlara vesile olmasını dileyerek, hak sahiplerinin gönüllerince oturmalarını niyaz etti.



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 1 milyon 757 bin konut yapıldığını ifade eden Ala, "Bu uluslararası ölçekte bir başarıdır. Birlikte çalışarak sizler destek verince bizler o desteği unutmayıp onun size hizmete dönüştürme gayreti içerisinde olunca böyle yekvücut olunca bu başarılar elde ediliyor. Bunlar kolay başarılar değil. Uluslararası görüşmelerde kime söylesek şaşırıyorlar." diye konuştu.



Ala, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 14 milyondan fazla insanın etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bulgaristan büyüklüğünde bir bölge yerle bir oldu. 'Asrın felaketi' diyoruz onun için. 11 ilimiz etkilendi. 3 ilimiz gerçekten çöktü. 11 il ve 14 milyondan fazladan fazla insanımız etkilendi ama birkaç yıl içerisinde Allah'a şükür öyle bir başarıya imza atıldı. Bunun iradesini koyan Cumhurbaşkanımız. Geçenlerde Osmaniye'deydik. Ondan önce Hatay'a gittik. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman yeni baştan kuruldu. 455 bin bağımsız bölüm, yapı teslim edildi. 500 bine tamamlandığında aslında meseleyi bitirmiş oluyoruz. Deprem bölgesi bakımından inanılmaz bir başarıdır. Deprem olduğu zaman gösterdiğiniz o yakın ilgiyi ortaya koyduğunuz emek, yardımlaşma, kardeşlik duygusunun motivasyonunu anlatamam. Bütün Türkiye bir araya geldi ama bu tüm Türkiye'yi bir araya getiren bir vizyon, bir anlayış var. Onu da hakkını teslim ederek anmak gerekir."



Muhalefetin alternatifler üreterek, hizmette yarışmasını istediklerini aktaran Ala, "Biz 455 bin konuttan, yapıdan bahsediyoruz. Bulgaristan kadar bir yerin etkilenmesinden, 3 ilin yeniden kurulmasından, illerin 14,5 milyona yakın insanın etkilendiği bir alanın imarından bahsediyoruz. Dünya çapında bir başarıdan bahsediyoruz." dedi.



Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik şunları kaydetti:



"Eleştirmek için söylemiyorum. Bir katkı sunmak için söylüyorum. Bu kadar büyük bir vizyona, bu kadar büyük bir projeye, bu dip notu konuşmaya yakışıyor mu? 50 çöp konteyneri gönderilmiş. Kilit taşı göndermişler. Bir de minibüsten bahsediyor. Minibüs göndermişler. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim?"



TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ise vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.



Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Milletimize yakışır kalıcı eserler ürettik. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel dönüş. projelerini hayata geçirdik. Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 ve 2022 yılında 250 bin konut projelerini başlattık. Yüzbinlerce dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve nitelikli konutlara kavuşturduk. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın afeti sonrasında 11 ilimizde yürütülen çalışmalarla Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en hızlı konut üretimi süreci gerçekleştirdik ve 455 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik."



Sungur, TOKİ'nin sosyal konut projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.



Bursa İl Müftü Vekili Şevket Bulut'un yaptığı duanın ardından başlanan kura çekimiyle 17 bin 225 hak sahibi belirlendi.

