        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 21.02.2026 - 14:15 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:15
        Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 şüphelinin organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettiğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.

        Polis adreslerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

