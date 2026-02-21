GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Mudanya-Altıntaş sahil yolu toprak kayması nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ulaşıma açılan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, toprak kayması nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ulaşıma açılan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, toprak kayması nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.
İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.
Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşandı.
Trafik ekipleri, yolu yeniden ulaşıma kapattı.
Toprağın kaldırılması için ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.