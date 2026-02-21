Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması nedeniyle iki kez kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu yeniden ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması nedeniyle iki kez kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.


        İlçedeki Beyaz Kayalar mevkisinde dün yamaçtan koparak Mudanya-Altıntaş sahil yolunu kapatan toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler iş makineleriyle çalışma yaptı.

        İş makineleriyle kamyonlara yüklenen toprak ve kaya parçaları bölgeden taşındı.

        Toprak ve taşlardan temizlenen kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin bölgeden çekilmesinden kısa süre sonra aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşandı.

        Trafik ekipleri, yolu yeniden ulaşıma kapattı.

        Toprağın kaldırılması için bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Başkan Aydın'ın Bursaspor sevdası sınırları aştı Balkanlar'da Bursaspor'a g...
        Başkan Aydın'ın Bursaspor sevdası sınırları aştı Balkanlar'da Bursaspor'a g...
        Medya Buluşması'nda Ramazan ve kent kültürü ele alındı
        Medya Buluşması'nda Ramazan ve kent kültürü ele alındı
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çe...
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da yapılacak konutların kurası çe...
        Bursa'da 17 bin 225 TOKİ konutunun hak sahipleri belirleniyor
        Bursa'da 17 bin 225 TOKİ konutunun hak sahipleri belirleniyor
        Heyelanda kapanan sahil yolu açıldı (2)
        Heyelanda kapanan sahil yolu açıldı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Mudanya-Altıntaş sahil yolu toprak kayması nedeniyl...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da Mudanya-Altıntaş sahil yolu toprak kayması nedeniyl...