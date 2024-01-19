Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SAĞANAK ALARMI! Meteoroloji'den 10 il için sarı, 1 il için turuncu uyarı - Son dakika haberleri - 19 Ocak Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur alarmı! 10 il sarı, 1 il turuncu...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 10 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yapılırken; Ege'nin kıyı, kuzey ve doğu kesimleri, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların; İstanbul, Balıkesir, Antalya, Osmaniye, Hatay, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 07:35 Güncelleme: 19.01.2024 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur alarmı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman hariç),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Yağmurlu 13°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 21°

        Antalya

        Bulutlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 18°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 16°

        Adana

        Yağmurlu 17°

        Diyarbakır

        Bulutlu 11°

        Gaziantep

        Bulutlu 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberleri
        #meteoroloji
        #yağmur
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var