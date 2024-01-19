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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pelin Ceylan yerdeyken de silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!

        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!

        Ankara'da, eski eşi 47 yaşındaki Pelin Ceylan'ı, sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren 56 yaşındaki Mehmet Eroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Pelin Ceylan yerde yaralı yatarken de kurşun sıkan Eroğlu, ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 08:49 Güncelleme: 19.01.2024 - 08:49
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        Pelin yerdeyken silahla vurmuştu! Son sözü soruldu!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 12 Aralık 2022'de meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu (56), 3 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan (47) ile markette karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Eroğlu, yanındaki tabancayla Ceylan'ı vurdu.

        YERDEYKEN DE BİR EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre etrafa tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a 1 kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

        PELİN 12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan Ceylan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame ile Mehmet Eroğlu hakkında 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

        "NAMUS NE ZAMANDAN BERİ KADIN CİNAYETİ OLMUŞ"

        Cumhuriyet savcısının celse arasında sunduğu mütalaanın tekrar okunmasından sonra sanığa hükmün açıklanacağı belirtilerek, son sözleri soruldu. Söz alan sanık Eroğlu, "Bu davada tamamen suçsuzum, zor durumda kaldım. Bundan 10 sene önce kadın cinayeti mi vardı? Namus ne zamandan beri kadın cinayeti olmuş? Keşke öfkeme hakim olsaydım" dedi.

        'TAKDİR İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS

        Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Eroğlu'na 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 30 gün hapis cezası verdi.

        Sanık hakkında 'takdiri indirim' ve 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmadı.

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