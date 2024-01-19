Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. 2023 toplamında ise önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 satış gerçekleşti. Bu rakam 2014'ten beri en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış geçtiğimiz yıla göre yarı yarıya düşerken, 2017'den beri en düşük satış sayısı ortaya çıktı. Kredili satış ise hem aralık ayında hem de 2023 yılı toplamında tarihi dibi gördü

TÜİK, Aralık 2023'e dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Aralık ayında satışlarda sert bir düşüş yaşandı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 oldu.

2023'ün toplam satış rakamları da ortaya çıktı. 2023 toplamında önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 satış gerçekleşti. Bu rakam 2014'ten beri en düşük satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATIŞ İSTANBUL'DA

Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve %16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve %5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

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İPOTEKLİ SATIŞ ARALIKTA YÜZDE 72,3 DÜŞTÜ

İpotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %72,3 azalış göstererek 6 bin 42 oldu. 2023 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre %36,6 azalışla 177 bin 748 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı Aralık ayında %4,4, 2023 yılında %14,5 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki ipotekli satışların, bin 831'i; 2023 yılındaki ipotekli satışların ise 53 bin 455'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

KREDİLİ SATIŞTA TARİHİ DİP

2013'ten beri verilerin yayınlandığı istatistiklere göre hem 2023 yılı hem de aralık ayı tarihin en düşük kredili satışlarının gerçekleştiği dönemler oldu.

2023'TE TOPLAM ŞATIŞIN YÜZDE 31'İ İLK EL

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34,2 azalarak 51 bin 243 oldu. İlk el konut satışları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 azalışla 379 bin 542 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı Aralık ayında %37,0, 2023 yılında %31,0 oldu.

YABANCIYA SATIŞ YARI YARIYA DÜŞTÜ, 2018'DEN BERİ EN DÜŞÜK SATIŞ SAYISI

Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre %48,1 azalarak 35 bin 5 oldu. 2023 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,9 oldu.

35 bin 5 satış gerçekleşirken, 2017'den beri en düşük yabancıya satış sayısı ortaya çıktı.

2023 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 12 bin 702 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 11 bin 229 konut satışı ile İstanbul, 3 bin 16 konut satışı ile Mersin izledi.

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TEMMUZ 2020'DEN BERİ EN DÜŞÜK SATIŞ ORANI

Yabancılara yapılan konut satışları 2023 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,7 azalarak 2 bin 64 oldu. Aralık ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 oldu. Temmuz 2020'den beri en düşük oranda gerçekleşti.

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 796 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 609 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Mersin izledi.

KADINLAR 401 BİN 933, ERKEKLER 690 BİN 438 KONUT ALDI

Türkiye genelinde 2023 yılında, kadınlar %32,8 pay ile 401 bin 933, erkekler %56,3 pay ile 690 bin 438 konut sahibi olurken, %1,6 pay ile 19 bin 610 konut, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.