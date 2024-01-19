Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 03:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 03:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter ve dron destekli narkotik operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 29'u tutuklandı. Tutuklananlar arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyona katılan 1000 polisi, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı. Zaimoğlu, düzenledikleri operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyeceklerini ve Bursa´yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirterek, "Narkotik Şubemizin uzun süredir hazırlığını yapmış olduğumuz çocuklarımızı zehirleyen kanlarını emen, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa´yı, son zamanlarda yaptığımız operasyonlarla suç odaklarından temizledik, temizlemeye devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek. Bu vesileyle uzun süredir hazırlığını yaptığımız bu operasyonu, inşallah çocuklarımızın mutlu geleceği için önemli adım olarak düşünüyoruz. Başta uyuşturucu satıcılarından tamamen temizleyerek, Bursa´yı dünyanın en güvenli şehirlerinden biri yapana kadar, çetelere, hırsızlara, suç odaklarına karşı aynı kararlılıkla mücadelemiz devam edecek. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

        TAKİPLE YAKALANDILAR

        Zaimoğlu´nun konuşmasının ardından Bursa´dan yola çıkan ekipler, İnegöl´deki 35 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Helikopter ve dron destekli operasyonda, evlerin kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşlarıyla kırılırken, narkotik köpekleri de adreslerde arama yaptı. Sokak aralarına kaçan uyuşturucu tacirleri takiple yakalandı. Polis helikopterinden ve dron ile o anlar saniye saniye kaydedildi.

        49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 940 gram bonzai, 13 kök kenevir, 18 ecstasy hap, 8 yeşil reçeteye tabi hap, 4 terazi, 1 tüfek, 13 tabanca ile 98 fişek ele geçirildi.

        KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 kişiden 29 şüpheli tutuklandı. 11'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 20 kişi ise serbest kaldı. Tutuklanan şüpheliler arasındaki Ceren K., kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...
        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
        Bursa'da, şiddetli rüzgarda devrilen motosikletli öldü
        Bursa'da, şiddetli rüzgarda devrilen motosikletli öldü
        Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek finali
        Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek finali
        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
        Geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı