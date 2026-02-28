Canlı
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi


        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Adem Türkmen

        Nilüfer Belediyespor Eker: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Orvosova)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Cazute, Berka Buse Özden, Boskovic, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Malual)

        Setler: 24-26, 16-25, 11-25

        Süre: 71 dakika (29, 22, 20)





        BURSA

        BURSA

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

