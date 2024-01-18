Antalya'da olay, geçen yıl 19 Eylül'de saat 12.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak katıldı. Çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. İbrahim Güzelçolak, eşinin kendisini, teyzesinin kocası R.Ç. ile aldattığını ileri sürdü. Olaydan 20 gün önce Nadire Güzelçolak'ın annesinin yanına gideceğini söylemesi üzerine, Döşemealtı'nda bir yerde onu beklediğini anlatan İbrahim Güzelçolak, "45 dakika eşimin otobüsten inmesini bekledim ama gelmedi. Aradım, 'Neredesin sen?' dedim. 'Köye gidiyorum' dedi. Ben de ona yalan söylediğini söyledim. 'Antalya'da işim var oraya gittim' dedi. 'Bana neden yalan söylüyorsun hemen eve gel' dedim. Döşemealtı'nda biraz dolandım. Eve giderken yolun karşısından arabayla geçtiğini gördüm. Eve gittim. Eşime, 'Kiminle buluştun?' diye sordum. 'Kimseyle buluşmadım. Altın bozdurmaya gittim. Güvenmiyorsan boşanalım' dedi. Ben de 'Tamam' dedim" ifadelerini kullandı.

"SİNİRLENDİM, DEDEMDEN KALMA SİLAHI ALIP ATEŞ ETTİM"

Olay günü yaşananları anlatan İbrahim Güzelçolak, morali bozuk olduğu için alkol aldığını daha sonra kayınpederini yeğeninin telefonundan arayıp kızını almasını söylediğini aktardı. Eşiyle konuşmak için iş yerine gittiğini belirten Güzelçolak, iş yerinde onu göremediğini, iş arkadaşlarının da eşi Nadire Güzelçolak'ın hastaneye gittiğini söylediğini anlattı.

İbrahim Güzelçolak, "Eşimi aradım, nerede olduğunu sordum. O da işte olduğunu söyledi. Ben yalan söylediğini, iş yerinin önünde olduğumu söyledim. Bana doktora gittiğini söyledi. 'Beni arasaydın, bana söyleseydin ben seni doktora götürmez miydim?' dedim. Eşim daha sonra iş yerinin önüne geldi, birlikte eve gittik. Lavaboda ellerini yıkadığı sırada 'Kiminle buluşmaya gittin, yine teyzemin kocasıyla mı buluştun' dedim. Bana sinirlendi. 'Evet, aldattım seni. Bundan sonra senden boşanacağım, hakkımı sonuna kadar alacağım' dedi. Aileme küfretti. Sinirlendim. Dedemden kalma silahı alıp ateş ettim" diye konuştu.