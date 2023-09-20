25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
Antalya'da belediyeden emekli kepçe operatörü 48 yaşındaki İbrahim Güzelçolak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 25 yıllık eşi 42 yaşındaki Nadire Gözelçolak'ı, kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Güzelçolak, ardından polis merkezine giderek teslim oldu
Antalya'da olay, dün saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.
KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR
DHA'da yer alan habere göre Döşemealtı Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak (48), geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle eşi Nadire Güzelçolak (42) ile tartıştı.
ÖLMEMEK İÇİN BANYOYA KAÇTI
İbrahim Güzelçolak, evde bulunan kırma av tüfeğini eline aldı, Nadire Güzelçolak banyoya kaçtı. İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı.
POLİSE GİDİP TESLİM OLDU
İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYET NEDENİ KISKANÇLIK
İbrahim Güzelçolak'ın polisteki ifadesinde, kıskançlık dolayısıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.