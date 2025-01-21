Mahsun Kırmızıgül: Başınız sağ olsun
Mahsun Kırmızıgül, yarıyıl tatilinde kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal'ın yanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Çok üzgünüm" dedi
Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.
Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı; "Tüm çocuklar aileleri ile tatilde, biz de Lavin'le geldik. Geçen yıl da buradaydık. Burası kayak yapmayı da öğrendiğim yer. Bu arada Lavin de yeni yeni öğreniyor. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.
* Fotoğraflar; yangın faciasından bir gün önce çekildi.
Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki Grand Kartal Oteli'nin yanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.