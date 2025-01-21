Mahsun Kırmızıgül: Başınız sağ olsun

Habetürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.

Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı; "Tüm çocuklar aileleri ile tatilde, biz de Lavin'le geldik. Geçen yıl da buradaydık. Burası kayak yapmayı da öğrendiğim yer. Bu arada Lavin de yeni yeni öğreniyor. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.