Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde gerekçeli karar bekleniyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre ortaya çıkan bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündem yarattı.

NARİN İLE NEVZAT AYNI FOTOĞRAF KARESİNDE

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar’ın Narin ile aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Tavsantepe İlkokulu’nun internet sitesinde ortaya çıkan fotoğraf karesinde, Narin ile diğer öğrenci arkadaşları okulun bahçesinde bulunan banklarda otururken görülüyor. Aynı kare içinde yoldan koyunlarla geçen Nevzat Bahtiray’da karenin içinde yer aldığı görülüyor,

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DİKKAT ÇEKEN BAKIŞ

Okulun internet sitesine konulmak amacıyla 2021 yılının son ayında çekilen bu fotoğraf karesinde tesadüfen yer alan Nevzat Bahtiyar’ın bankta oturan Narin’in oturduğu tarafa baktığı görülüyor. Nevzat’ın keskin bakışları ise dikkat çekiyor. Narin bu fotoğraf çekildiğinde 5 yaşında olduğu öğrenildi

CANSIZ BEDENİNİN GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Kayıp Narin’in cansız bedenin bulunmasının ardından gözaltına alınan Nevzat Bahtıyar, biri bilgi amaçlı 3’ü şüpheli olarak 4 kez ifade verdi. Şüpheli olarak verdiği her ifadesinde Narin’in cansız bedenini farklı yerlerde aldığını iddia eden Bahtıyar, Narin’i dereye gömdüğünü itiraf etmişti.