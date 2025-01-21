Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında can veren aşçı Eslem Uyanık, Kayserilileri yasa boğdu
Bolu'da dün gece meydana gelen yangın faciasında otelde aşçılık yapan Kayserili Eslem Uyanık da hayatını kaybetti. Uyanık'ın ölüm haberi Kayseri'yi yasa boğdu
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangın faciasında hayatını kaybeden 66 kişi arasında Kayserili Eslem Uyanık’ın bulunduğu da ortaya çıktı.
OTELDE AŞÇILIK YAPIYORDU
Grand Kartalkaya Oteli'nde aşçılık yapan Eslem Uyanık, lise yılları boyunca hayalini kurduğu aşçılık tutkusuna üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak ara verdikten sonra yeniden geri dönmüştü. Eslem Uyanık, yaz aylarında Alaçatı'da kış aylarında ise Kartalkaya'da çalışıyordu.
KAYSERİ'Yİ YASA BOĞDU
Uyanık'ın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere Kayseri'yi yasa boğdu.