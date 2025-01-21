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        Haberler Gündem Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi

        Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi

        66 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının yaşandığı Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'nin yangın merdivenleri görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 20:04 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:07
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirdi. 51 kişi de yaralandı.

        10'AR METRE ARALIKLA İKİ MERDİVEN

        Facianın yaşandığı otelde yangın merdivenlerinin bulunmadığı iddia edilmişti. Yangın sonrasında otelin içinden çekilen görüntülerde iki yangın merdiveninin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.

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