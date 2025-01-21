Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
Ünlüler, en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın, faciaya neden oldu.
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.
Aylin Kontente: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Edis: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.
Hande Yener: Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Demet Şener: Şimdi gördüm. Allah'ım sen koru.
Zeynep Bastık: Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Şimal: Geçmiş olsun Bolu. Yangında hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şşifalar diliyorum.
Ece Erken: Çok geçmiş olsun Kartalkaya. Başımız sağ olsun.
Güzide Duran: Çok üzgünüm.