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        Haberler Gündem Son dakika: Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var

        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var

        Sivas'taki Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 2 sporcu ve 1 antrenör yaralanırken, 1 antrenörde yanıklar oluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:02
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        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
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        Sivas Yıldız Dağı'nda Yıldızhan Otel'in alt katındaki sporcuların dinlenme odasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamada, 2 sporcu, 1 antrenör hafif şekilde yaralanırken, 1 antrenörde ise 2. derece yanıklar oluştu.

        Sivas'ta Yıldız Dağı'nda bulunan Yıldızhan Otel'de saat 09.20 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

        Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yıldızhan Otel alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır" denildi.

        Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

        Otelde ise yangın çıkmadı. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri soruşturma başlattı.

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