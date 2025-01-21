Mustafa Denizli: Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı.

Usta yorumcu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların performansını HT Spor ekranlarında yayınlanan Köşe Vuruşu programında değerlendirdi.

İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

Namağlup Galatasaray, puan vermemesi gerektiği maçlarda puan verdi. Son sırada bulunan bir takım, oynadığı 6 maçta 1 gol atmış. Son oynadığı maçta Galatasaray gibi bir takıma 3 gol atmış ve ilk puanını almış.

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray'ın puan vermemesi gerektiği maçlarda puan verdi. pic.twitter.com/lcql9DvYD2 — HT Spor (@HTSpor) January 21, 2025

Galatasaray, 4 puanı 34. ve 36. sıradaki takımlarda bıraktı. Demek ki Galatasaray, bu maçlara iyi konsantrasyonla başlamıyor. RFS ve Dinamo Kiev ilk puanlarını Galatasaray'dan aldı.

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📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Galatasaray, 4 puanı 34. ve 36. sıradaki takımlarda bıraktı. pic.twitter.com/lKNElTlSno — HT Spor (@HTSpor) January 21, 2025

Ahmet Selim Kul: Galatasaray'da kolay gol yeme problemi var.

Mustafa Denizli: İlk golü çizginin dışında gibi gördüm ama dışarda olsa VAR müdahale ederdi. İkinci golde Yarmalenko çok akılcı bir vuruş yaptı. Üçüncü golde Davinson Sanchez, nasıl temas edemedi onu da tartışmak lazım.